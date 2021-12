Joia Rara: Glória Menezes será Pérola após passagem de tempo

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, a novela "Joia Rara" terminará com uma participação especial de Glória Menezes.

A atriz aparecerá como Pérola, atualmente interpretada por Mel Maia, após uma passagem de tempo na trama. A filha de Franz (Bruno Gagliasso) e Amélia (Bianca Bin) terá se transformado numa monja.

A cena, que vai ao ar nesta sexta (4), mostrará Pérola brincando com seu cachorro no cortiço, enquanto seus pais a observam admirados.

- A Pérola tá crescendo tão rápido... - dirá Franz.

Amélia, melancólica, responderá:

- É verdade... O tempo passa tão depressa! Queria que esse momento durasse para sempre.

- Eu também. Mas acho que no fim os monges estão certos. A beleza da vida é que ela sempre está mudando. Ela é como um rio, não pode parar. O que nos resta é aproveitar o presente, sem pensar muito no passado nem no futuro - afirmará Franz.

- Falando em futuro, você acha que a Pérola vai se tornar mesmo monja? - divagará Amélia.

Neste momento, Pérola virará para Franz e Amélia e chamará por eles. Um close de Pérola será o gancho para a sequência em que Glória aparecerá.

adblock ativo