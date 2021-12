Joia Rara: Gertrude revela o segredo de Sílvia para Ernest

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 20, Gertrude avisa Ernest que Viktor saiu de casa. Tenpa aconselha Sonan sobre como agir com o que sente por Matilde. Iolanda promete ajudar Laura a descobrir a verdade sobre o passado de Tavinho. Manfred encontra Silvia no hotel, e os dois trocam ameaças na frente de Viktor. Artur elogia Laura, que fica constrangida.

Toni e Gaia visitam vários orfanatos atrás do filho, mas não encontram nenhuma pista. Hilda vê Gaia beijando Toni e sai correndo, triste. Pérola diz a Sonan que sonhou com ele e Matilde juntos. Franz leva Salvador para ver Silvia e desconfia estar sendo seguido. Salvador conta para Silvia que Ernest é o culpado pela morte de Catarina.

