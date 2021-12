Joia Rara: Gertrude descobre que Manfred mandou matar Pilar

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 19, Manfred entrega o dinheiro a Pilar e Benito, mas logo depois manda que seus capangas cerquem o casal. Na delegacia, Sílvia acusa Manfred.

Pérola incentiva Ernest a procurar emprego. Franz se apresenta ao delegado. O delegado avisa a Amélia que Franz deverá ser transferido para o presídio.

Décio tenta convencer colega a assaltar o clube. Manfred manda que seus capangas deem uma lição em Benito e Pilar. Policiais encontram o corpo de Pilar.

Gertrude descobre que o filho está sendo chantageado pelo ex-operário e que ele mandou matar Pilar para a vendedora não contar sobre suas falcatruas.



Valter implora para Davi voltar a trabalhar no clube. Peteleco demonstra preocupação com a presença de Gaia no cortiço. Manfred descobre que Benito fugiu.

