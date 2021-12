Joia Rara: Gaia se despede de todos antes de morrer

Na novela Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 2, A polícia corre para tentar prender Manfred, mas, ao chegar ao local, se depara com uma casa vazia. Amélia se desespera ao ver que sua filha não está por lá. Gertrude vai ao endereço correto do esconderijo com o Dr. Fernando para que ele possa tratar Pérola. Aurora e Lola se reconciliam com Davi e Fabrício.

O médico diz que Pérola precisa ser internada, mas Manfred não aceita a ideia e o ameaça. Gaia não resiste e falece. Gertrude vai à farmácia comprar os medicamentos para Pérola, e o farmacêutico liga para a polícia. Os policiais descobrem o esconderijo correto de Manfred, que agarra Pérola ao ver que está encurralado.

