Joia Rara: Franz se entrega à polícia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 7, Franz manda Manfred embora do cortiço. Gaia diz a Hilda que um dia o amor de Toni por ela acabará por causa do que Ernest fez no passado. Toni, Mundo e Fabricio tentam convencer Franz a fugir da polícia, mas não conseguem. Laura e Tavinho voltam para casa. Hilda procura o pai para saber se ele tirou Giuseppe de Gaia, e Ernest confirma, mas pede perdão. Aurora entra na sala de reabilitação e vê Davi de pé.

Belmira leva um fora de Nuno e fica arrasada. Toni garante a Hilda que nada vai separá-los. Odilon consola Belmira e sugere que eles finjam ser namorados para deixar Nuno com ciúme. Pérola tem um pesadelo e acorda assustada. Manfred leva Cristina para a mansão e pergunta se pode chamá-la de Amélia. Laura leva Tavinho para falar com Toni e Gaia. Franz se entrega à polícia.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 6? Então assista aos vídeos.

