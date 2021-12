Joia Rara: Franz salva Amélia de Manfred

Em Joia Rara, no caítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Pérola pede que Amélia e Franz brinquem carnaval com ela. Manfred sai de casa fantasiado de espadachim. Todos os moradores do cortiço se fantasiam para o bloco. Arlindinho e Serena discutem. Manfred leva Amélia para longe do bloco e, por causa da música, ninguém percebe.

Zefinha ouve Benito telefonar para Ernest e dizer que tem provas contra Manfred. Volpina e Venceslau avisam Franz e Mundo que Manfred levou Amélia. Estênio dá em cima de Iolanda. Franz salva Amélia de Manfred e pede desculpas por ter desconfiado dela. O delegado diz a Ernest que Benito está muito machucado e quer fazer uma revelação.

Perdeu o capítulo de quinta, 6? Então assista aos vídeos.

