Joia Rara: Franz rouba comida e acaba levando tiro

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 13, Franz foge com outros presos. Cléo vai embora e deixa Joel no hotel. O delegado vai à casa de Amélia procurar Franz e Pérola lhe conta que Sílvia está viva. Valter tenta convencer Laura a entregar Tavinho para Gaia e Toni. Ernest e Manfred discutem por causa de Franz. Joel não tem como pagar o hotel e é obrigado a fazer faxina. Amélia arruma um emprego de garçonete na casa de chá.

Sonan decide fazer um retiro nas montanhas para esquecer Matilde. Aurora consegue voltar para a pensão de charrete e todos ficam aliviados. Aurora e Davi decidem se casar imediatamente. Franz pede comida em um bar de beira de estrada e quase é reconhecido pelo dono, que lê um jornal onde está publicada a sua foto como fugitivo. Desesperado de fome, ele rouba comida e acaba levando tiro.



Perdeu o capítulo de sábado, 11? Então assista aos vídeos.

