Joia Rara: Franz procura Sílvia mas é expulso por Bibiana

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 24, Lindinha ouve Manfred gritar com Ernest e estranha. Hilda e Toni discutem por causa de Gaia. Franz, disfarçado de idoso, procura a casa onde Silvia está, mas é expulso por Bibiana. Aurora pede que Décio arrume um emprego de gerente no clube para Davi e diz que pagará o salário dele, mas pede segredo.

Santinha insinua para Miquelina que Arlindo está interessado em Volpina. Belmira se arruma, deixando Odilon e Nuno encantados. Toni passa a noite com Gaia. Valter faz uma entrevista com Davi para a vaga de gerente. Hilda termina com Toni. Pilar conta para Manfred sobre o plano de Franz. Ernest finge passar mal e é levado para o hospital.

Perdeu o capítulo de sábado, 18? Então assista aos vídeos.

