Joia Rara: Franz não quer deixar Pérola viajar

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta, 16, Amélia e Franz permitem que os monges façam um teste com Pérola e eles confirmam que ela é a reencarnação de Ananda. Ernest implora a Franz que o ajude a descobrir quem está roubando a fundição. Gertrude rasga as roupas de Iolanda em um acesso de fúria. Pérola sugere que Franz volte para a fábrica. Toni diz a Mundo que não confia em Benito.

Laura diz a doutor Rubens que quer adotar Peteleco. Miquelina aconselha Dália a contar para Davi que ele não voltará a andar. Manfred e Sílvia pensam em um jeito de manter Franz afastado da fundição. Tenpa diz a Amélia e Franz que Pérola deve reapreender os ensinamentos espirituais no mosteiro dos Himalaias.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na terça, 15? Então assista aos vídeos.

