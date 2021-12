Joia Rara: Franz foge da prisão

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Pérola diz a Ernest que Silvia não morreu. Joel e Cléo sequestram Aurora no dia do casamento. Ernest arromba a porta do quarto de Manfred para soltar Amélia. Tavinho foge de casa para visitar Gaia no cortiço. Arlindinho conta a todos que Aurora foi sequestrada por Joel e Cléo. Pérola abraça Manfred e diz que ele faz coisas ruins porque nunca alguém o amou de verdade.

Manfred desaba e começa a chorar. Laura e Valter buscam Tavinho na casa de Gaia. Davi, Lola, Fabrício e Conceição procuram Aurora em um casebre, mas não a encontram. Manfred visita Franz na cadeia e o provoca, dizendo que conseguirá ficar com Amélia. Franz decide fugir com os outros presos. Aurora consegue fugir de Joel e Cléo. Homens mascarados libertam os presos durante a transferência de presídio.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

