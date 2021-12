Joia Rara: Franz entrega a guarda de Pérola para Amélia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 8, Pérola diz a Amélia que um dia elas ficarão com Franz novamente. Ernest desiste do pedido de guarda de Pérola depois que Franz ameaça se afastar dele. Odilon é preso com os documentos dos monges, que preferem não acusá-lo.

Rosarinho avisa a Arlindo que reabrirá o cabaré com o dinheiro deixado pelo marido. Tavinho pergunta a Laura por que Valter não gosta dele. Franz leva Amélia ao fórum para lhe entregar oficialmente a guarda de Pérola.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 7?

