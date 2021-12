Joia Rara: Franz é condenado a 30 anos pela morte de Silvia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, Manfred tranca Ernest para que ele não possa depor a favor de Franz. No mosteiro, Sonan e Rigpa conversam sobre Matilde. A testemunha subornada por Manfred depõe contra Franz. Tenpa e Pérola entoam um mantra. Nuno vê Odilon beijando Belmira e fica com ciúme. Ernest engana Zefinha e foge de casa. Jampa, Viktor e Amélia depõem a favor de Franz.

Ernest aparece no tribunal, para a surpresa de Manfred, e pede perdão a Franz e Amélia na frente do juiz. Gaia vai à casa de Laura buscar Tavinho, e as duas discutem. Pilar mente para o juiz dizendo que Franz é violento e que Silvia tinha medo dele. Davi diz a Aurora que entrará andando no casamento deles. Rubens dá uma aliança de compromisso para Matilde. Pérola sonha que Silvia está viva. Franz é condenado a 30 anos.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo