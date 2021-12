Joia Rara: Franz e Amélia ajudam a prender Manfred

Na novela Joia Rara,, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Davi exige que Aurora faça exames para saber a paternidade do filho que ela espera. Franz e Amélia armam uma emboscada com a ajuda da polícia e conseguem prender Manfred.

Gertrude recebe a notícia de que seu filho foi preso e se desespera. Pérola sonha que o bebê de Matilde sumiu e fica preocupada.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 20? Então assista aos vídeos.

adblock ativo