Joia Rara: Franz descobre que Sílvia está viva

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sábado, 8, Viktor corre atrás de Silvia, que foge. Ernest pede que Julieta deponha a seu favor, mas ela fica em dúvida. Toni e Hilda ficam juntos, mas ela diz que, para voltar para casa, ele tem que se afastar de Gaia. Silvia aparece para Viktor e o beija. Depois, conta-lhe tudo o que aconteceu depois do acidente. Sonan faz massagem no pescoço de um freguês, que melhora e desiste de comprar remédio. Eufrásio vê Franz em sua casa e diz que vai denunciá-lo. Davi diz que não voltará para casa.

Lola e Aurora discutem por causa de Joel. Franz diz a Amélia e Pérola que Silvia deve mesmo estar viva e conta o que encontrou na casa de Eufrásio. Viktor leva Silvia para sua casa e tenta convencê-la a se encontrar com Franz. Aurora procura Fabricio no bar e os dois conversam. Viktor leva Silvia ao hotel de Franz e ela prefere esperar na rua. Manfred sai da fundição e vê Silvia parada na calçada. Franz descobre que Sílvia está viva.

Perdeu o capítulo de sexta, 7? Então assista aos vídeos.

