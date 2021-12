Joia Rara: Ernest vira catador de lixo

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Os bandidos acusam Décio. Sílvia revela a Viktor que planejou o assalto à joalheria com Manfred. Dr. Rubens anuncia que a coluna do Davi foi afetada ao ser agredido durante o assalto. Viktor decide contar para Ernest como Manfred comprou as ações da fundição. Sílvia diz a Viktor que a explosão no forno da fundição também foi planejada por Manfred para tirar Franz da fábrica Viktor diz a Sílvia que a melhor maneira de ela consertar seus erros é contar a verdade sobre Manfred.

Eládio oferece emprego a Ernest como catador de sucata. O delegado avisa a Valter que dará voz de prisão a Décio. Franz e Viktor ficam surpresos ao ver o pai catando sucata. Manfred diz a Ernest que não devolverá suas ações e ameaça Sílvia.

Perdeu o capítulo de quinta, 20? Então assista aos vídeos.

