Joia Rara: Ernest se casa com Gertrude

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, Amélia fica feliz ao ver Franz e o leva para o cortiço. Pérola pede para conversar a sós com Ernest e diz ao avô que ele só vai parar de sofrer no dia em que conseguir amar o próximo. Amélia busca Pérola na mansão e Ernest se casa com Gertrude. Sonan sonha com Ananda e desiste de fazer o retiro. Ernest se recusa a passar a noite com Gertrude e Manfred o ameaça.

Bibiana e Eufrásio mostram o retrato de Franz para Silvia, que tem pequenas lembranças. Viktor consegue um emprego na livraria. Aurora desmaia no meio do ensaio. Sonan diz a Rigpa que entregará seus votos e voltará ao Brasil para ficar com Matilde. O delegado procura Franz no cortiço, mas ele se disfarça de idoso e consegue sair com Amélia sem ser visto.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 14? Então assista aos vídeos.

