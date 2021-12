Joia Rara: Ernest proíbe Pérola de viajar para o Himalaia

No capítulo de Joia Rara que vai ao ar nesta terça-feira, 22, os monges comemoram a decisão de Franz de ir para os Himalaias. Laura alerta Iolanda para ter cuidado com Ernest. Lola ameaça sair do cabaré ao ver Aurora em seu camarim. Manfred fica furioso quando Nuno diz a Ernest que a explosão pode ter sido uma sabotagem.

Ele manda Benito dar um susto em Nuno. Ernest pede a Moacir que faça tudo para ganhar a guarda de Pérola. Nuno pede demissão da fábrica. Odilon avisa a Peteleco que conseguirá uma família para ele. Ernest invade a casa de Amélia e avisa que não permitirá a ida de Pérola para os Himalaias.

Perdeu o capítulo de segunda, 21? Então assista aos vídeos

adblock ativo