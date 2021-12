Joia Rara: Ernest pretende forjar provas contra Amélia

No capítulo de Joia Rara que vai ao ar neste sábado, 28, Mundo, Amélia, Gaia e Toni são presos. Franz diz a Amélia que fará tudo para libertá-la. Amélia aconselha Gaia a entregar Giuseppe para Iolanda, mas ela insiste em ficar com o filho. Franz pede ajuda a Manfred para pagar um advogado e tirar Amélia da prisão. Ernest pede a Valter que o ajude a forjar documentos que provem que Amélia é comunista.

Arlindo quer descobrir quem delatou Mundo e seus amigos para a polícia. Doutor Silveira mostra a Franz um documento que mostra a filiação de Amélia ao partido comunista. Amélia diz a Franz que as provas são falsas, mas ele não acredita. Franz e Ernest vão à delegacia buscar Pérola.

Ordália reclama do nome que Valdirene coloca em sua neta. Ignácio leva Valdirene a uma loja de brinquedos e depois a uma pizzaria. Carlito reclama do comportamento da mãe de sua filha. Gina se encontra com Herbert. Daniel leva Linda para jantar com ele e Perséfone. Aline tenta manipular César para ganhar um apartamento. Ninho pede ajuda a Félix para tirar Paulinha de Paloma.

