Joia Rara: Ernest flagra Sílvia e Viktor se beijando

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 17, Arlindo e Aurora tentam tranquilizar Odilon antes de sua apresentação. Joel planeja dopar Odilon, mas Lola percebe e troca as xícaras. Ernest desconfia de que Viktor tenha um relacionamento com Sílvia. Manfred aparece no baile e tenta tirar Amélia para dançar, mas Franz não permite e o manda embora.

Ernest flagra Sílvia e Viktor se beijando. Pérola sente que algo ruim está acontecendo a Franz. Zefinha vê homens encapuzados à espreita na porta do cabaré. Viktor admite para Ernest que ama Sílvia e que é o pai do filho dela.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 16? Então assista aos vídeos.

