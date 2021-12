Joia Rara: Ernest é intimado a comparecer à delegacia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 20, Volpina confessa ao delegado tudo o que viu na noite em que foi planejado o atentado contra Mundo. Amélia teme que Pérola se afaste dela se Ernest for incriminado. Valter diz a Volpina que não vai mais protegê-la. Manfred destrata Davi ao vê-lo com Aurora. Fabrício acolhe Volpina, a pedido de Mundo. Ernest maltrata os amigos de Pérola. Amélia pede aos monges que fiquem perto de Pérola para protegê-la. Valter e Ernest são intimados a comparecer à delegacia.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 19? Então assista aos vídeos.

