Joia Rara: Ernest diz a Franz que Mundo atirou nele

Em Joia Rara, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 27, Incentivado por Benito, Mundo foge com os demais operários. Ernest reclama com Manfred sobre o fracasso da encenação. Apolônio é levado pela polícia. Ernest diz a Franz que Mundo atirou nele. Lola conta a Manfred onde Mundo está escondido. As mulheres do cortiço culpam Venceslau pela falsa acusação.

Mundo, Tino e Gaia se vestem de palhaços no cabaré para se esconder dos policiais. Amélia sai em busca de um médico para Gaia, que está em trabalho de parto, e é seguida por Benito. O filho de Gaia e Toni nasce. Os policias dão voz de prisão a Mundo, Amélia e seus amigos.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 26? Então assista aos vídeos

adblock ativo