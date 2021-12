Joia Rara: Ernest descobre fuga de Iolanda

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 29, Tenpa vai para os Himalaias com Sílvia. Ernest desconfia de que Venceslau roubou a joia e acusa o sogro na frente dos outros empregados. Lola machuca o pé depois de discutir com Aurora e não consegue se apresentar no cabaré. Mundo diz a Fabrício que fugirá com Iolanda.

Gertrude escreve um bilhete para Ernest, que flagra Iolanda e Mundo se preparando para fugir. Ele tranca a mulher no quarto e manda seus comparsas atacarem Mundo. Aurora faz sucesso com sua apresentação. Mundo chega em casa machucado. Pérola se encanta ao chegar aos Himalaias e se perde dos pais.

