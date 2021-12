Joia Rara: Ernest decide se vingar de Mundo

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 6, Ernest fica possesso, mas disfarça e finge que não sabe de nada. Sílvia desconfia de que esteja grávida de Viktor. Franz diz a Sílvia que ama Amélia e ela finge um desmaio.



Ernest diz a Manfred que Mundo tem de pagar com a própria vida o fato de ser pai do filho de Iolanda. Arlindo concorda em dar metade do dinheiro da venda dos selos para Aurora. Sem ser vista, Volpina escuta Benito contar para os colegas de partido que Ernest mandou que eles ataquem Mundo.

Começa a festa do partido no cabaré Pacheco Leão. Pérola diz a Amélia que teve um sonho ruim com Mundo.

