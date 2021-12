Joia Rara: Delegado dá voz de prisão a Manfred

Na novela Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 12, Lola discute com Davi e Aurora discute com Fabrício. Ernest vai ao cortiço, pede desculpas a Pérola e diz que a ama. Toni tenta conversar com Gaia, mas ela foge. O delegado consegue as provas que incriminam Manfred. Rubens visita Cristina e lhe leva flores.

Lola passa mal na pensão, enquanto Aurora fica enjoada em seu hotel. Ernest visita Heitor e Sílvia se emociona com o carinho que o avô demonstra pelo bebê. Serena desconfia de que Lola esteja grávida. Rubens diz que Aurora terá um filho. O delegado dá voz de prisão a Manfred.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13? Então assista aos vídeos.



