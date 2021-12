Joia Rara: Décio revela que Manfred pretende fugir do país

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 14, Manfred chora no leito de Ernest, que continua desacordado no hospital. Zilda, Elisa e Cristina cercam Aderbal Feitosa na pensão. Ernest sonha novamente com Pérola e acorda, diante de Manfred, que se emociona. Dália conta para Franz que Manfred está no hospital e ele chama o delegado.

Gaia leva Tavinho para conhecer o trabalho de Laura na joalheria. O delegado chega ao hospital, mas Manfred consegue fugir. Pérola comemora a recuperação de Ernest. Manfred liga para Décio e marca de pegar os documentos falsos. O delegado diz a Franz que seguirá Décio para prender Manfred.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 13? Então assista aos vídeos.

