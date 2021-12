Joia Rara: Décio anda só de cuecas pelas ruas do Rio

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Manfred planeja comprar as ações da Hauser que serão postas à venda. Aurora tranca a porta de seu quarto e deixa Décio do lado de fora, usando um roupão rosa. Ernest dá um fora em Gertrude quando ela diz que Manfred é um Hauser. Franz conta para Amélia que Zefinha está trabalhando como secretária na fundição, e os dois percebem que ela ajudou Ernest na armação para reaver a guarda de Pérola.

O delegado investiga a suposta invasão ao cabaré, deixando Lola e Joel aflitos. Décio é preso. Tenpa vê o carro de Valter e diz a Sonan que foi aquele que o atropelou. Arthur se encanta por Laura. Amélia confronta Zefinha. Silvia procura Salvador, conta que é filha de Heitor e pergunta por que ele mentiu para a polícia.

Perdeu o capítulo de quarta, 11? Então assista aos vídeos.

adblock ativo