Joia Rara: Aurora e Davi terminam casamento

Na novela Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Silvia foge e Manfred vai atrás dela. Viktor se desespera com o sumiço de Silvia. Cleo vê Aurora e Fabrício no bar e conta para Joel, que avisa Lola. Cléo também conta para Davi, que fica furioso. Manfred se faz de amigo de Silvia e a leva para a fundição. Lola e Davi vão ao bar dar um flagrante em Aurora e Fabrício. Manfred manda Pilar ir para a fundição e ela convence Silvia de que Franz tentou matá-la.

Manfred diz que ela não pode confiar em Viktor. Silvia pega Bibiana e Viktor no ateliê e vai com Manfred para a mansão. Aurora e Lola se desentendem por causa de Fabrício. Aurora e Davi colocam ponto final no casamento. Miquelina pergunta se Arlindo está apaixonado por Volpina. Gertrude fica chocada ao ver Silvia. Viktor conta para o delegado que Silvia está viva, mas que desapareceu. Benito procura Manfred na mansão e o chantageia.

Perdeu o capítulo de sábado, 8? Então assista aos vídeos.

