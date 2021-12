Joia Rara: Apolônio cai em golpe e perde Pérola

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 11, Pérola logo fica amiga dos monges. Laura se prontifica a acompanhar o tratamento de Peteleco no hospital. Hilda chora por não conseguir cantar no teste do cabaré. Décio chega de viagem e hostiliza Tavinho. Matilde e Serena são contratadas por Arlindo. Aurora decide ir para o Brasil à procura de Décio.

Pérola conta para Amélia que sonhou ser Ananda. Laura vê Iolanda e Mundo se beijando. Uma baleira contratada por Manfred aborda Apolônio e Pérola na fila do cinema e lhes oferece bombom. Apolônio passa mal e desmaia. A baleira leva a menina para um local ermo e a deixa lá sozinha.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

adblock ativo