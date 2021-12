Joia Rara: Amélia entrega Pérola a Ernest

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 30, Amélia pede a Franz que deixe Pérola com ela durante o período de amamentação. Manfred sugere a Ernest que Silvia se case com Franz. Amélia entrega Pérola a Ernest e dá a Franz uma carta que escreveu para a filha. Viktor fica fascinado por Silvia. Venceslau diz a Iolanda que perdeu a casa no jogo. O delegado informa que Mundo e os demais operários irão para o presídio.

Toni se desespera ao saber que Gaia pode ter sido deportada. Ele pede a Mama Francesca que procure Giuseppe em orfanatos. Mundo diz que não quer mais a visita de Iolanda na prisão. Franz não permite que Apolônio leve Pérola para visitar Amélia. Sonan diz a Tenpa que Ananda renasceu no Rio de Janeiro. Franz leva Pérola para visitar a mãe na prisão.

Perdeu o capítulo de sábado, 28? Então assista aos vídeos.

adblock ativo