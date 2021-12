Joia Rara: Amélia e Franz brigam por causa de Sílvia

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta segunda, 4, Pérola culpa Tenpa pela chegada de Sílvia aos Himalaias. Amélia diz a Franz que é melhor eles ficarem afastados. Manfred diz a Venceslau que tentará mudar a decisão de Ernest de tirá-lo da contabilidade da empresa.



Toni encontra Peteleco e afirma que vai adotá-lo. Pérola e Norbu botam um sapo no quarto de Sílvia para assustá-la. Aurora avisa Arlindo que a coleção de selos deixada por Rosarinho vale uma fortuna. Sílvia comunica a todos no mosteiro que está grávida.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 29? Então assista aos vídeos.

