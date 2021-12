Joia Rara: Amélia deixa Ernest viver no cortiço

Em Joia Rara, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 4, Ernest diz a Pérola, Franz e Amélia que está arrependido de tudo o que fez contra eles. Lola diz a Joel que Fabrício terminou o namoro com ela. Amélia deixa Ernest morar em sua casa no cortiço, para a alegria de Pérola. Ernest toma banho no chuveiro coletivo do cortiço e é alvo dos comentários dos moradores. Manfred chega e tripudia do pai, mas é expulso por Mundo.

Tenpa dá comida a um senhor que entra no armazém de Toni e não cobra nada por isso. Sonan consegue um emprego em uma farmácia e Jampa, em uma sorveteria. Ernest diz ao delegado que Manfred causou o acidente de Sílvia. Décio marca um encontro com Aurora. Sílvia vê no jornal que Viktor procura uma babá e pede que Bibiana se candidate à vaga. Ernest chega à mansão com o delegado e Manfred queima as provas da morte de Catarina para que ninguém as encontre.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 3? Então assista aos vídeos.

