Joia Rara: Amélia dá à luz a Pérola

No capítulo de Joia Rara que vai ao ar nesta segunda-feira, 23, Amélia decide se afastar de Franz e aceita a sugestão de Mundo de ir com ele para o interior. Ernest repreende Viktor e Hilda quando eles dizem que gostam de arte. Ernest diz a Manfred que tem esperança de que Franz se interesse por Silvia em Paris. Toni diz a Gaia que não simpatizou com Bento. Amélia pede a Miquelina, Arlindinho e Belmira que não contem a ninguém onde irá morar.

Mundo chama Ernest de covarde. Iolanda resolve ir com Mundo para o interior. Lola descobre que Amélia foi para uma fazenda em Campos e avisa Manfred. Franz não cede às tentativas de sedução de Silvia. Manfred fala mal de Ernest para Gertrude. Franz aparece na casa de Amélia, no momento em que ela dá à luz Pérola.

Perdeu o capítulo de sábado, 21? Então assista aos vídeos

