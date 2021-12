Joelma participará de 'Batalha dos Cozinheiros'

O chef e apresentador Buddy Valastro contará com uma ajuda especial no episódio de Batalha dos Cozinheiros que vai ao ar nesta terça-feira, 2: Joelma.

A cantora paraense deve apreciar pratos como peixe recheado, além de frutas próprias do Norte do Brasil, como tucumã, açaí e cupuaçu, e ajudar na avaliação das dez duplas que ainda disputam o prêmio do programa.

Nesta edição, os participantes terão de fazer coxinhas de frango e de outro sabor à sua escolha para conquistar a vantagem no Desafio Família, onde serão divididos em três times para preparar refeições tradicionais da região Norte.

O programa vai ao ar pela Record, à noite, logo após o Jornal da Record.

