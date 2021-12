Jô Soares volta ao "Programa do Jô"

Afastado da TV há pouco mais de um mês, Jô Soares voltou a gravar nesta segunda-feira, 8, o "Programa do Jô" (Globo). O apresentador foi recebido por uma festa surpresa por sua equipe e aplaudido de pé pela plateia assim que começou a gravação.

"Estava com saudade de vocês", disse o apresentador, assim que chegou ao estúdio.

Jô passou três semanas internado por conta de uma infecção pulmonar. Sobre os boatos de ter morrido ou estar com um câncer de pulmão, o apresentador declarou que se divertiu com as notícias. "Disseram até que eu tinha sofrido uma parada cardíaca depois de ter morrido. Virei um zumbi", contou.

O apresentador ainda revelou que sua internação foi um susto e serviu para ele rever algumas coisas em sua vida. "Foi uma parada forçada, mas que me obrigou a rever uma série de posições minhas comigo mesmo. Apesar de sempre me cuidar, tinham coisas que cuidava errado, então mudei algumas regras", disse.

Visivelmente mais magro, o apresentador Jô Soares contou que emagreceu consideravelmente nesse período. "Perdi 9kg, o que para gordo sempre é bom", comentou, sem perder o bom humor.

Em seu programa de retorno, Jô Soares entrevistou o historiador Marco Antonio Villa, o ufólogo Chico Penteado e o ator Chay Suede.

Jô foi internado no dia 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês para tratar um quadro de infecção pulmonar. Após 21 dias fazendo um tratamento com antibiótico, ele recebeu alta e foi para casa onde ficou descansando até retomar as suas atividades.

adblock ativo