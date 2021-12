Jô Soares volta a gravar "Programa do Jô"

Jô Soares já tem data para voltar a gravar o "Programa do Jô" (Globo): 8 de setembro.

Segundo a colunista Camila Gomes, da Folha de S. Paulo, o diretor Willem van Weerelt até já gravou shows com os atores e cantores Chay Suede e Rodrigo Andrade, atrações musicais que vão marcar a volta do apresentador.



"O clima é de alegria na produção com a volta às gravações", disse Weerelt, no site oficial do programa.



Jô Soares precisou se afastar do programa para cuidar da saúde. O apresentador foi internado no dia 25 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência de uma pneumonia, e teve alta 21 dias depois. Em seguida, ele foi recomendado pelos médicos tirar uns dias de descanso antes de voltar ao trabalho.





