Jô se irrita com grito de 'Fora, Dilma' durante programa

O apresentador Jô Soares se irritou com um homem que estava na plateia do seu programa na noite desta terça, 19. Isso porque o rapaz gritou "Fora, Dilma" após o humorista citar o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT), que é analisado no Senado.

"Fala bobagem, fala. Aqui não há manifestações políticas, nunca houve e nunca haverá", repreendeu Jô, que conversou com a ministra de Agricultura Kátia Abreu (PMDB).

Apesar da reação, o apresentador negou que fosse petista. "Para as pessoas, dependendo de quem eu entrevisto, eu sou PT ou PSDB. Basta eu convidar alguém de um partido aqui", explicou, acrescentando que é apartidário.

"Eu não tenho partido, mas eu acompanho todo o movimento político do país", finalizou.

Bolsonaro

Essa não é a primeira vez que ele reclama de uma atitude da sua plateia. Em dezembro de 2014, ele se irritou com um homem que gritou palavras de apoio ao deputado Jair Bolsonaro. O episódio aconteceu quando Jô citava o discurso do parlamentar que tinha dito que "não estupraria Maria do Rosário [PT-RS] porque ela não merecia".

O rapaz gritou: "Viva, Bolsonaro!". Então, o apresentador perguntou: "Quem foi que gritou esse absurdo? Maluf está na plateia? Quem que gritou? É só para eu saber".

