Jéssica morre e Salve Jorge perde um dos seus destaques

A Camila, da novela Laços de Família, foi a primeira personagem de Carolina Dieckmann na teledramaturgia a inspirar, em 2000, uma campanha negativa. Mimadíssima pela mãe, Helena (Vera Fischer), levou o público a ficar contra a personagem, em um longo disse-me-disse frequente entre telespectadores. Os motivos vinham à tona a cada capítulo. Camila se fazia de vítima, roubou o namorado da mãe e achava ser a dona da verdade. Uma antipática.

De lá para cá, outros tipos interpretados pela atriz ocuparam esse posto, como a Suzana, de As Três Irmãs e a jornalista Diana, de Passione. Nesses papéis, Dieckmann se destacava pela chatice.

A atriz, no entanto, deu a volta por cima vivendo Jéssica, de Salve Jorge, um papel que - mesmo com prazo de validade estabelecido desde o começo da novela - parece ter sido feito sob medida para ela. Ninguém faria melhor.

Na trama de Glória Perez, exibida às 21h, na Globo, Carolina Dieckmann pôde dar a Jéssica o tom certo, sem exagerar em cena. Seu sonho em mudar de vida, como a maioria dos brasileiros, levou a ser enganada por Wanda (Totia Meirelles) com uma promessa de emprego em Istambul.

A moça, na verdade, acabou se tornando mais uma vítima da bandida, sendo traficada e obrigada a virar prostituta. Logo após algum tempo em Istambul, conheceu Morena, personagem de Nanda Costa, a protagonista da trama que também foi despachada para a Turquia.

As duas, por mais de uma vez, tentaram fugir e foram capturadas. Viraram amigas fiéis, quase daquelas de infância, com um único objetivo: desmantelar a rede de prostituição liderada por Lívia (Cláudia Raia).

Jéssica e Morena voltaram para o Brasil. E, na tentativa de denunciar o bando e o cárcere na Turquia, acabaram pedindo ajuda para a vilã Lívia, sem saber quem realmente ela é. A morte da personagem de Dieckmann, então recheada de muito barulho e expectativa, aconteceu nesta segunda-feira, 21.

O momento do crime, como não poderia deixar de ser, trouxe mais uma vez a excelente interpretação de Carolina Dieckmann, assim como revelou mais uma vez do que Lívia é capaz. O assassinato acontece quando a amiga de Morena, durante o desfile, vai ao toalete e acaba reconhecendo Lívia por causa de uma sandália usada pela megera, a mesma que ela e Morena viram quando estavam presas no banheiro do hotel, logo depois do retorno ao Brasil.

No mesmo momento, ela acusa Lívia de ser a chefe do esquema, cena em que o telespectador pôde notar as sequências das gotas d'águas da torneira mescladas com as lágrimas de Dieckmann, numa direção e edição caprichadas. Em seguida, a vilã não perde tempo e apaga Jéssica aplicando uma injeção letal em seu pescoço, algo que lembrou muito a arma que Dexter Morgan (Michael C. Hall) usa em suas vítimas no seriado americano Dexter.

Trama devagar - Com a morte de Jéssica, Glória Perez leva ao túmulo um dos personagens de maior destaque de Salve Jorge. O romance entre Théo (Rodrigo Lombardi) e Morena não anda em uma boa fase. Falta mais química entre o casal que se mostra tão diferente um do outro. Ele, o bobão do exército. Ela, a independente do morro.

As interpretaçãões de Vera Fischer, Paloma Bernardi, Adriano Garib e Totia Meirelles não chamam a atenção do público, são teatrais demais, por vezes parecem seguir a linha de um filme científico, por conta dos olhares, das caras e bocas que os personagens fazem. Os núcleos do Morro do Alemão, da Turquia e o do Exército não movimentam, as histórias não emplacam, não causam emoção. É rotineiro, sem graça.

O caso mais grave é o do núcleo de Natália do Vale, Ana Beatriz Nogueira, Lisandra Souto e Nicette Bruno, cujas histórias giram em torno de um cachorro. Para começar, já é estranho considerar que um animal enfeitado com pedras preciosas não chega a empolgar, mas acredite que tudo fica bem pior quando vemos em cena atrizes do quilate destas quatro desperdiçarem seus talentos em uma trama tão boba para o horário nobre.

Agora que Carolina Dieckmann sai de cena, fica Nanda Costa, sozinha com sua Morena, mais revoltada do que nunca. A personagem, daqui para frente, deve carregar a novela nas costas, na cansativa luta contra a quadrilha. Ou seja, em nada Salve Jorge ganha. O brilho de Carolina se perde após três meses no ar e, pelo visto, nenhuma reza a Jorge deve ser capar de mudar isso.

adblock ativo