Jéssica é a 12ª eliminada do BBB com 73,96% dos votos

A coroa caiu e Jéssica foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 18 na noite desta terça-feira, 10. Com 73,96% dos votos do público, a sister teve de deixar a casa após disputar o paredão com Kaysar, que ficou com apenas 26,04% da votação.

Antes de encontrar com os familiares do lado de fora, Jéssica abraçou o sírio e se despediu dos demais participantes.

A sister ficou famosa pelo bordão "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai" e por se envolver com o participante Lucas, apesar dos dois deixarem claro que eram comprometidos fora da casa. Ela ainda tentou resistir às investidas de Kaysar nesta fase final do programa.

