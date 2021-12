Jennifer Lawrence diz que irá fazer uma pausa na carreira

A atriz Jennifer Lawrence foi convidada do "Today", programa de entrevistas da emissora norte-americana NBC, nesta quinta-feira, 14, e durante a entrevista, a artista revelou que vai fazer uma pausa na sua carreira.

"Eu vou fazer uma pausa. Eu não vou gravar nada por dois anos", falou a atriz, que atualmente está divulgando seu novo filme, "Mother!". O longa tem estreia no Brasil marcada para o dia 21 de setembro. Ao brincar sobre o que vai fazer com o tempo livre que terá, a ganhadora do Oscar disse que poderia "começar a fazer vasos de argila".

adblock ativo