Jayme Monjardim aposta que Manoel Carlos fará mais novelas

Mais uma vez à frente da direção de um folhetim, Jayme Monjardim volta a formar parceria com o autor Manoel Carlos, o mesmo que escreveu a minissérie Maysa (que contou a história da cantora Maysa, mãe de Jayme), Páginas da Vida e Viver a Vida. Agora, no projeto de Em Família, ele afirma que a novela irá surpreender as pessoas, que vão se identificar com as tramas do horário nobre.

"A novela é linda e traz o Maneco de volta. Ele está cada dia mais inspirado e nós, de certa forma, somos parte disso tudo. O Maneco faz com que a gente acabe se identificando com o dia a dia dos personagens", acredita o diretor.

Idade visual

Para a trama de Em Família, na hora de compor os núcleos, Jayme Monjardim contou que levou em consideração a ideia de procurar imprimir no vídeo uma idade visual, sem se importar com a questão cronológica, como acontece entre as personagens de Natália do Vale e Julia Lemmertz, mãe e filha na trama. "A idade que interessa é a idade visual. O que vai valer é a história da personagem, quem é a filha, quem é a mãe, e que o público, ao ver a imagem delas no ar, acredite. Mas isso não tem problema nenhum, não precisei envelhecer nenhum ator".

Diferentemente de outros trabalhos, na novela Em Família o diretor teve que colocar no ar três fases e ainda enfrentou o desafio de fazer a transição dos personagens, situação, aliás, criticada por alguns internautas. "Esse foi um processo que nos exigiu muito, mas tivemos a sorte de contar com um elenco maravilhoso", enfatizou.

Sem acreditar que Em Família seja a última personagem Helena de Manoel Carlos e muito menos o último folhetim do autor, que já disse preferir escrever projetos menores, como minisséries e especiais, Jayme brinca e descarta tal possibilidade. "Eu duvido que seja a última Helena dele. É papo furado" (risos).

