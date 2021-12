Jam no MAM estreia programa na TVE Bahia

Nesta sexta-feira, 29, a Jam no MAM vai ultrapassar os espaços físicos do Museu de Arte Moderna da Bahia, onde é realizada há 13 anos. O projeto estreia o programa Jazz na Madrugada em versão multimídia: na TV Educativa, rádio Educadora FM e no portal do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb).



Com direção de Sofia Frederico e Marcos Povoas, o programa vai ao ar na TVE às sextas, a partir de meia-noite, com reapresentação aos sábados, no mesmo horário. Já na rádio, será veiculada uma versão compacta das apresentações, com duração d euma hora, nos mesmos dias e horários.

A Jam no MAM contabiliza a marca de 370 mil pessoas que assistiram às apresentações musicais no MAM. Baseado nas jamsessions realizadas entre 1993 e 2001, a Jam no MAM acontece todos os sábados, às 18h, na área externa do MAM, reunindo uma média de 1.500 pessoas a cada semana.

