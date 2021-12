Jacaré faz figuração em série 'gringa' e é reconhecido por internautas

O ex-dançarino do grupo É o Tchan, Edson Cardoso, conhecido como Jacaré, foi descoberto por alguns internautas do Twitter. O ator participa como figurante da série norte-americana "No Tomorrow", exibida nos Estados Unidos pelo canal CW.

Jacaré está morando no Canadá desde 2016, país onde a atração é gravada. "No Tomorrow" é uma adaptação de "Como Aproveitar o Fim do Mundo", produção brasileira exibida em 2012 e escrita por Fernanda Young e Alexandre Machado.

