"Já chorei muitas vezes de alegria", diz Solange Couto

Solange Couto pode dizer que inicia um novo ciclo em sua vida. A atriz, que surpreendeu a todos ao dar à luz seu filho caçula Benjamim em 2011, aos 54 anos, sofreu um infarto em junho último, pouco depois de assinar contrato com a Globo para interpretar a sofrida Vanda, mãe do dissimulado Luan (Vitor Novello) e do ingênuo Uodson (Lucas Lucco) em Malhação. Nesta entrevista, ela abre o coração e faz uma confissão: quer aumentar ainda mais a família. Mas, sem sustos agora! Aos 58 anos, Solange pretende adotar uma criança, que será seu quarto herdeiro.

Você tinha contrato com a Record, mas optou pela rescisão antes mesmo de acertar sua ida para a Globo. Como foi essa decisão?

Eu tinha contrato com a Record até 2017, mas sou uma atriz que precisa trabalhar. Essa história de: "Você não está recebendo? Então fica quieta aí!" não funciona comigo. Não sei brincar disso. Meu ofício é o meu oxigênio. Sem o meu trabalho, eu murcho, como uma plantinha sem água e sem sol. Não adianta só ter as contas pagas. Fui à direção da Record e perguntei: ?O que vocês têm para eu fazer até o ano que vem??. E eles não tinham nenhuma perspectiva para mim. Aí, pedi para ir embora. Não tinha nenhum convite. Simplesmente, queria me libertar, para poder voltar ao teatro, dar cursos, ensinar ou aprender.

A Record criou algum tipo de objeção?

Eles foram muito gentis e generosos comigo. Não me cobraram multa, o que poderiam ter feito legalmente. Só me perguntaram se eu tinha certeza. "Perder você, para nós, não é bom". E eu respondi: "Vocês não vão perder uma coisa que não usam". Só se perde quando há uma função.

Não bateu medo?

Nunca tive medo de nada na vida. Desde que eu era bem pequena, meus pais trabalhavam e eu ficava na casa de pessoas que tomavam conta de mim. Ia e voltava para a escola sozinha e andando. Tinha que me virar, não dava para ter medo.

Sua personagem é uma mãe muito rígida. Você também é assim?

Ela é uma mãe muito rígida só com o mais velho, o Uodson, interpretado pelo Lucas Lucco. Com ele, ela puxa a orelha, grita e fala de forma áspera. Já com o Luan, papel do Vitor Novello, ela é mais tranquila, passa sempre a mão na cabeça. Mesmo sabendo que ele apronta. Com os meus filhos mais velhos, eu fui mais durona. Mas acho que errei muito, principalmente com o primogênito (Márcio Felipe). Quando ele nasceu, eu tinha 18 anos e havia a preocupação de que as pessoas o criticassem por ser filho de uma mãe solteira. Mas se tornou uma criança que, aos seis anos, já lia jornal e sabia se comportar. Já com a do meio (Morena Mariah), abri mão demais. Mas ela também é muito educada.

Como está sendo a criação do Benjamim?

Eu bem que tento pegar mais leve. Mas tem uma tia-bisavó, o pai, eu e a babá em casa. O que acontece? Eu digo "vai neném, faz aquilo", mas o pai logo fala "não". É uma guerra!

Depois do susto com a sua saúde, como você está?

Não podia estar melhor. Novela nova, elenco diferente, estou de volta à TV Globo, recomeçando na emissora e com o coração novo. Enfim, está tudo novo. Zerei o meu "taxímetro". O médico disse que, agora, estou como se estivesse com 26 anos. Olha que espetáculo!

É verdade que você e o seu marido pretendem adotar uma criança?

Desde o início, a ideia era essa. Logo no começo do casamento, quando disse para ele que não queria ter filhos, ele me quebrou e me perguntou: "Você seria capaz de amar um filho que não tivesse nascido de você"? Aí, resolvemos que adotaríamos, quando nos sentíssemos seguros para isso. Mas veio o Benjamim e mantivemos o plano. Estamos na fila para adoção de uma criança, que deve ser da mesma idade ou mais velho que o nosso.

Como é trabalhar com todos esses jovens em Malhação?

É uma delícia. Nunca atuei com tantos jovens ao mesmo tempo. São todos estreantes e estão famintos por trabalho, querem aprender. É tudo muito bom. Já chorei muitas vezes de alegria aqui dentro, depois desse retorno. Já abracei a mangueira que tem na porta do estúdio - eu tenho essa mania de abraçar a natureza - e chorei bastante.

