Izabel ganha a segunda temporada do Masterchef Brasil

Após ser eliminada na metade do programa, e voltar em uma repescagem, a produtora de eventos Izabel Alvares, 31 anos, ganhou a segunda edição do Masterchef Brasil, desbancando o publicitário Raul Lemos, 34 anos. A divulgação da final foi na noite desta terça-feira, 15.

Anunciado primeiramente pelo Twitter, e depois ao vivo, pela Ana Paula Padrão, Izabel se emocionou e disse que a sua saída do programa a fez superar as dificuldades.

Na prova final, a produtora de eventos apostou em uma receita antiga de família, surpreendendo os jurados e superando o cardápio asiático de Raul.

Izabel ganhou o prêmio de R$ 150 mil para montar o próprio negócio, crédito de R$ 1 mil mensal para fazer compras em um supermercado, um carro zero e uma bolsa de estudos em uma das escolas de gastronomia mais conceituadas de Paris, a Le Cordon Bleu.

Programa

A final do programa contou com uma superprodução, com direito a tapete vermelho, arquibancada com 300 convidados do lado de fora e 180 pessoas no estúdio. Além disso, a cantora Preta Gil comandou um "esquenta", com seis tuiteiros famosos.

Apesar da produção, no Twitter, muitos telespectadores reclamaram do programa não ser totalmente ao vivo, como a emissora tinha prometido. Apenas a divulgação do nome da vencedora foi em tempo real. A prova final, no entanto, foi gravada há dois meses.

fomos enganados muitas vezes pelo masterchef: não é ao vivo, não convidaram a gente pra plateia e os jurados odeiam margarina — ana guadaloopy (@anaguadalupe) September 16, 2015

Ao vivo by UFC Globo. #MasterChefBR — Victor Martins (@vitonez) September 16, 2015

Esquizofrenia: ato de veicular um programa com cenas gravadas intercalando com cenas dizendo q são ao vivo mas q são gravadas #MasterChefBR — Gabriel Louback (@GabrieLouback) September 16, 2015

