Ivete Sangalo será a 'supertécnica' do The Voice Brasil

Confirmada para participar do The Voice Brasil, a cantora Ivete Sangalo será a supertécnica do programa que estreia nesta quarta-feira, 5. A musa, que também é jurada do The Voice Kids, já começa a gravar com os outros jurados a partir desta segunda-feira, 3.

Diferente das edições anteriores, que cada técnico tinha um assistente diferente, Ivete vai ser a única que dará suporte aos times treinados por Cláudia Leitte, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló, com orientações especiais durante os ensaios.

Em entrevista ao GShow, ela conta que está muito animada para o novo trabalho. "Participar do The Voice Brasil é uma grande oportunidade de, através da música, ser parte do sonho bom de grandes artistas que pisam naquele palco. E isso numa parceria deliciosa com os técnicos que eu tanto admiro", afirmou.

