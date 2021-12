Ivete Sangalo faz participação especial no Vai Que Cola

O programa Vai que Cola desta quarta-feira, 20, no Multishow, que vai ao ar às 22h30, tem como convidada especial a cantora Ivete Sangalo. No episódio, ela interpreta Ivonete Salgado (Ivete Sangalo) e quer convencer Dona Jô (Catarina Abdalla) a revelar o segredo do tempero de suas quentinhas para vendê-las na Zona Sul. Valdo (Paulo Gustavo) logo vê uma oportunidade de lucrar com a venda das quentinhas, mas os outros moradores da pensão não querem perder Dona Jô.

Há um mês e meio no ar, o programa já ganhou o título de grande sucesso da TV paga, sendo a atração nacional mais vista em canais por assinatura na última década.

Segundo o Multishow, o Ibope mostrou que, nos primeiros 20 episódios, a audiência do programa, que se passa em uma pensão no Méier, subúrbio do Rio, superou a de sitcoms (comédias de situação, em português) internacionais.

Vai Que Cola mostra o dia a dia da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla), localizada no Méier, subúrbio carioca. É lá que o malandro Valdomiro (Paulo Gustavo) vai morar tentando fugir da Polícia Federal, após se meter em uma falcatrua.

A trabalhadora Dona Jô (Catarina Abdala), dona da pensão, o recebe como hóspede e vê que nele existe um bom coração. Enquanto tenta reescrever sua história por linhas tortas, tem que lidar com as provocações do zelador insolente Ferdinando (Marcus Majella), com assédio da fogosa Terezinha (Cacau Protásio), com as esquisitices do misterioso Wilson (Fernando Caruso) e com as confusões de Jéssica (Samantha Schmutz), Máicol (Emiliano D'Avila) e Lacraia (Silvio Guindane).

adblock ativo