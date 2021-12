Ivete Sangalo elogia atuação de Ícaro Silva em sua homenagem

O ator Ícaro Silva homenageou a cantora Ivete Sangalo, no último domingo, 25, no quadro "Show dos Famosos", do programa Domingão do Faustão (TV Globo). A apresentação de Ícaro conquistou os jurados, o público e supreendeu até a própria homenageada.

Ícaro cantou "Eva", "Carro Velho" e "Tô na Rua", sucessos na voz de Ivete Sangalo. A cantora postou na sua rede social Instagram o grande orgulho que sentiu do ator. "Que emoção! Uma super homenagem! Foi assim que senti quando vi @icsilva cantando e dançando como eu (muito melhor que eu). Icaro meu amado, achei sensacional!!! Obrigada a vc , ao seu talento e toda turma do #Faustão. Nota 10", comentou Ivete.

Ícaro Silva está na final junto com Samantha Schmütz, Luiza Possi e Nelson Freitas.

