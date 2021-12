Ivete Sangalo é eleita a melhor cantora no 'Melhores do Ano'

Ivete Sangalo faturou o prêmio de melhor cantora da 18ª edição do "Melhores do Ano, promovido pelo Domingão do Faustão, da TV Globo, neste domingo, 16. Foi a 12ª vez que ela conquistou o título.

Recordista, a diva baiana, que bateu as concorrentes Anitta e Paula Fernandes, saiu de Miami para receber o prêmio no palco do programa.

Ivete agradeceu ao público e, para comemorar, cantou a música "Tempo de Alegria", agitando a plateia do Domingão.

Anitta e Paula reconheceram a vitória da concorrente. "Ivete é minha musa", disse Anitta. "Sou mega fã da Ivete", completou Paula.

