Ivete Sangalo deve ser protagonista de minissérie da Globo

Ivete Sangalo é forte candidata entre os diretores da Rede Globo para ser a protagonista da minissérie 'Damas da Noite' em que vai interpretar, mais uma vez, uma cafetina. Escrita por Walther Negrão e Suzana Pires, com direção de Wolf Maia, a trama está prevista para estrear em janeiro de 2015.

De acordo com a coluna Outro Canal, a minissérie retrata a vida da prostituta Eny Cezarino, que se tornou cafetina na década de 40 depois de comprar e virar dona do maior e mais luxuoso bordel do país, o Eny's Bar, no município de Bauru, em São Paulo.

Esse seria o primeiro papel principal da cantora baiana, que já viveu, em 2012, Maria Machadão, dona de um bordel na minissérie Gabriela, ao lado de Antonio Fagundes. Além disso, Ivete já atuou na série 'As Brasileiras' como "A desastrada de Salvador", em 2013.

