Ivete grava 2ª temporada do Super Bonita em Praia do Forte

A cantora Ivete Sangalo gravou a segunda temporada do programa Super Bonita, da GNT, em Praia do Forte, no Litoral da Bahia. A informação é da coluna de Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, que diz ainda que os 13 episódios serão gravados em apenas seis dias.

Ivete tem casa no balneário turístico e frequenta assiduamente o lugar. De acordo com Kogout, a GNT renovou o contrato e levará as convidadas da artista baiana ao seu "refúgio de praia" para a gravação do programa.

Pra ficar romantica❤️ #superbonitacomivete #gnt. Assistam!!!

